Anthony Fauci confuta ancora una volta l’affermazione sull’“origine in laboratotrio del virus”

Il 4 maggio la rivista “National Geographic” ha pubblicato un articolo di gran peso: “Tramite l’osservazione del processo evolutivo del virus nei pipistrelli e dallo stato attuale del virus, si può quasi certamente affermare che il nuovo coronavirus non sia originato dalla fabbricazione o dalla manipolazione intenzionale da parte di persone in laboratorio”, ritiene il direttore dell’Istituto nazionale statunitense di allergie e malattie infettive (NIAID) ed epidemiologo della Casa Bianca Anthony Fauci. L’articolo esclude ogni possibilità che il virus abbia avuto origine in laboratorio.

Oltre a Fauci, molti esperti del settore medico e laboratori di primo livello statunitensi e addirittura molti funzionari d’intelligence responsabili della sicurezza nazionale si sono fatti avanti a sostegno di questo punto di vista.