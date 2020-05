​Vice presidente del Politecnico di Milano: l’economia cinese avrà una ripresa migliore dopo l’epidemia

Share this with Close

L’epidemia di Covid-19 ha avuto un grande impatto sul funzionamento economico della Cina. Con importanti risultati strategici nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia, si sta ripristinando l'ordine della produzione e della vita in Cina. "I fondamentali dell'economia cinese non sono cambiati nel lungo periodo e crediamo che la ripresa sarà migliore dopo l'epidemia", ha affermato in una recente intervista Giuliano Noci, Prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano e professore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, sostenendo inoltre che il processo di "deglobalizzazione" dell'economia mondiale è insostenibile.



L'epidemia ha avuto un forte impatto sull'economia cinese, con un calo del PIL del 6,8% nel primo trimestre rispetto all'anno precedente; in risposta a ciò, Noci ha affermato che le misure restrittive di prevenzione e controllo pagano inevitabilmente un prezzo economico, ma che il controllo dell'epidemia è la premessa fondamentale per la ripresa economica. Noci ritiene che l'economia cinese si riprenderà meglio di quella di altri Paesi.