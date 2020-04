Perché i casi negli Stati Uniti hanno rapidamente superato il milione?

Share this with Close

Dopo che a gennaio è apparso negli Stati Uniti il primo caso confermato di Covid-19, in poco più di tre mesi, il numero di casi di contagio accertati nel Paese ha superato il milione, raggiungendo quota 1.002.498 casi, con 56.749 decessi. L’epidemia di Covid-19 si è sviluppata a gran velocità in poco tempo. Attualmente, gli Stati Uniti sono il Paese che riporta il numero maggiore di casi confermati al mondo.





18 gennaio

Secondo quanto riferito dal “New York Times” e da altri media, dopo che il segretario alla Sanità e ai servizi umani degli Stati Uniti, Alex Azar, informa per la prima volta la Casa Bianca della potenziale gravità dell'epidemia, il presidente USA Donald Trump ignora questo preavviso.





21 gennaio

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) annunciano il primo caso di contagio da Covid-19 negli Stati Uniti.





13 marzo

Gli Stati Uniti dichiarano lo stato di emergenza. Sono già passati quasi due mesi da quando è stato segnalato il primo caso a gennaio. La preziosa “finestra di opportunità” per prevenire e controllare l’epidemia viene buttata via. I casi importati vanno fuori controllo e la diffusione del virus nelle comunità non viene rilevata. L’epidemia si propaga rapidamente nell’intero Paese.





1 aprile

Il numero totale dei casi confermati di Covid-19 negli Stati Uniti supera i 200 mila, arrivando a quota 203.608. Gli USA diventano il primo Paese al mondo con oltre 200 mila casi di contagio. Sono passati soltanto 11 giorni da quando nel Paese il numero di casi confermati superava i 10 mila.





28 aprile

Il numero di casi confermati di Covid-19 negli Stati Uniti supera il milione, una cifra di gran lunga superiore a quella registrata in qualsiasi altro Paese del mondo.