Visita di Conte in Lombardia

Lunedì 27 aprile il premier italiano Giuseppe Conte ha effettuato la sua prima visita, da quando è scoppiata l’epidemia, in Lombardia, la regione più colpita dal coronavirus in Italia. Per quanto riguarda le divergenze sui dettagli delle misure che il governo italiano dovrà adottare nella seconda fase della prevenzione e controllo, Conte ha detto ai media che tutti vogliono ripartire ma, al momento, non ci sono ancora le condizioni per farlo. Seconda fase significa coeistere con il virus, non significa libertà. Conte ha aggiunto che questo non è il momento di mollare. Anche se ciò potrebbe scontentare molte persone, il governo deve fare la cosa giusta lo stesso, il suo scopo non è inseguire consensi.