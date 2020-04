OMS: tutte le prove indicano che il coronavirus ha origine animale

Share this with Close

Il 21 aprile, la portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che attualmente l'OMS è impegnata in due importanti battaglie, quella contro l'epidemia di covid-19 e quella contro la "pandemia d'informazioni false". Stando alle prove di cui si è già a conoscenza, il nuovo coronavirus ha origine animale, e non è derivato da un intervento o da una fabbricazione in laboratorio. In una conferenza stampa del giorno 21, la portavoce dell'OMS ha dichiarato che attualmente sui media e sulle piattaforme sociali stanno circolando alcune teorie errate e cospirative sull'origine del nuovo coronavirus. Tutte le prove di cui si è già a conoscenza indicano che il nuovo coronavirus ha origine animale.