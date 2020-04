Covid-19, alla scoperta della comunità cinese di Prato con zero casi di contagio

Share this with Close

La Covid-19 ha colpito tutta Italia, ma a Prato, città della Toscana, il tasso delle infezioni da coronavirus corrisponde a quasi la metà della media nazionale. Il motivo di un numero così basso di contagi è dovuto ai 50 mila residenti cinesi nella città, un quarto degli abitanti locali. Al momento dello scoppio dell’epidemia in Cina – quando in Italia la situazione era ancora tranquilla – i cinesi residenti a Prato avevano già adottato in anticipo tutte le misure di prevenzione e controllo, tra cui l’isolamento domiciliare; inoltre avevano scelto di allontanarsi dalle zone più frequentate della città, di portare mascherine protettive e di utilizzare disinfettante. Proprio grazie a queste misure severe e allo loro autodisciplina, fino al primo aprile a Prato non è stato riscontrato alcun caso di contagio tra i 50 mila cinesi residenti. Il municipio ha promosso la comunità cinese a modello esemplare ed ha auspicato che tutti i cittadini possano collaborare nella lotta all’epidemia.