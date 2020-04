Comunità cinese di Prato, zero casi di contagio grazie alle rigide misure di prevenzione

Share this with Close

Nella città di Prato, in Toscana, si trova la più grande comunità cinese d’Italia e d’Europa; lì risiedono oltre 50 mila cinesi. All’inizio dell’esplosione dell’epidemia di Covid-19 alcuni avevano pensato che la comunità cinese si sarebbe trovata ad affrontare un enorme pericolo di diffusione dell’epidemia, tuttavia, fino ad ora i cinesi residenti a Prato mantengono tuttora il record di “contagio zero”. Oltre a proteggere sé stessi, i cinesi di Prato si sono impegnati a fornire supporto al governo e ai cittadini locali per combattere insieme l’epidemia. Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ha affermato che grazie alle rigorose misure precauzionali adottate in precedenza dalla comunità cinese, la situazione epidemica in tutta la città è stata efficacemente controllata.