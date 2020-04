Bill & Melinda Gates Foundation: altri 150 milioni di USD all'OMS per combattere il Covid-19

Share this with Close

Il 15 aprile, ora locale, la Bill & Melinda Gates Foundation ha annunciato di donare altri 150 milioni di dollari all'OMS per combattere l’epidemia di Covid-19. Secondo quanto reso noto, questi 150 milioni di dollari saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo di strumenti diagnostici, farmaci e vaccini, e verranno inoltre utilizzati per espandere i test, il trattamento e l'isolamento nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale e per ridurre al minimo l'impatto sociale ed economico dell'epidemia di Covid-19 sulle persone più povere del mondo.