Timeline: come la Casa Bianca ha perso settimane nella lotta contro il Covid-19

Continua a crescere senza controllo il numero dei casi di contagio da Covid-19 negli Stati Uniti, Paese dotato di tecnologie avanzate a livello mondiale, abbondanti risorse ed esperti in molti campi. Dal 3 gennaio, quando la Cina ha iniziato a informare gli Stati Uniti dell’epidemia di Covid-19 e delle misure di prevenzione e controllo, a quasi dieci settimane dopo, venerdì 13 marzo, giorno in cui Trump si è svegliato e ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, molto si sarebbe potuto fare. La domanda è: che cosa ha fatto la Casa Bianca? Ecco una cronologia degli eventi che mostra come Trump ha gestito male lo scoppio dell’epidemia di Covid-19 negli Stati Uniti.