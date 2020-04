Italia: alcuni negozi riprendono l'attività

Share this with Close

Martedì 14 aprile, il capo del Dipartimento della Protezione Civile italiano e commissario per l’emergenza Covid-19, Angelo Borrelli, ha affermato che secondo un nuovo ordine emesso dal governo italiano, a partire dal 14, alcuni negozi, tra cui negozi che vendono articoli per neonati e bambini, negozi di articoli per animali domestici, librerie, lavanderie a secco e negozi di elettrodomestici, sono stati autorizzati a riprendere l'attività. Questi negozi devono rispettare le norme sulla distanza sociale di sicurezza, devono essere disinfettati almeno due volte al giorno e i clienti devono indossare mascherine e guanti. Lo stesso giorno la Federazione nazionale degli ordini dei medici ha reso nota la morte di un medico, e informato che il numero dei medici deceduti in Italia durante l'epidemia di Covid-19 è salito a 116.