Rivista Nature si scusa per avere collegato l’epidemia di Covid-19 a Wuhan

Il 7 aprile, la rivista settimanale internazionale Nature" ha pubblicato un editoriale intitolato "Stop the coronavirus stigma now", in cui si e' scusata per aver effettuato un collegamento tra lepidemia di Covid-19 e Wuhan.

La rivista aveva precedentemente fatto un collegamento diretto tra lepidemia Covid-19 e Wuhan e la Cina. Si è scusata per questo e ha riconosciuto che l'OMS ha già pubblicato una guida in cui e' richiesto di non effettuare piu' collegamenti tra malattie virali e aree, luoghi o regioni. Una volta che si verifica un focolaio epidemico sono tutti a rischio, di chiunque si tratti e qualunque sia il suo luogo di provenienza.