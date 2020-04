Goldman Sachs: nel 2020 Pil Italia -11,6%

Share this with Close

Secondo quanto riportato l’8 aprile dall’Ansa, il Goldman SachsGroup ha aggiustato la previsione sull'influenza apportata dal Covid-19 sulla crescita economica dell’Eurozona, portandola a -9% per quest’anno e +7,8% per l’anno prossimo. Per quanto riguarda l’Italia, il Pil italiano vedrà una riduzione dell’11,6% nel 2020 e una crescita del 7,9% nel 2021. Sempre nel 2020, il Pil della Francia e quello della Germania vedranno rispettivamente cali del 7,4% e dell'8,9%.