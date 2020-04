Share this with Close

Fino alle 18:00 del 3 aprile, in Italia il numero complessivo dei contagiati da Covid-19 ammontava a 119.827, 4.585 in più rispetto al giorno precedente. I deceduti hanno raggiunto quota 14.681, con un aumento giornaliero di 766 unità. Salito a 19.758 il nuemro dei guariti, 1.480 in più rispetto al giorno prima.