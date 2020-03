Liu Xin della CGTN: dispiace per il licenziamento di Trish Regan da FOX

Share this with Close

Dopo una sospensione di due settimane del suo programma, Trish Regan, presentatrice di Fox Business, che aveva discusso in diretta con la giornalista della CGTN Liu Xin, si è separata da Fox. Secondo quanto riportato dal “New York Times”, il 13 marzo Fox ha sospeso il suo programma e il 27 ha annunciato le sue dimissioni.

Questo mese, Trish Regan aveva affermato che i democratici hanno dato a Trump tutte le responsabilità per l’epidemia di Covid-19, aggiungendo che "questo è un altro tentativo di mettere sotto accusa il presidente". Il commento è stato rapidamente respinto.

Liu Xin, la giornalista della CGTN che aveva discusso in diretta con Trish Regan, ha espresso su WeChat la sua delusione e il suo dispiacere per quanto accaduto: questa volta ha pagato il prezzo per le sue parole e azioni. Mi dispiace per la mia collega. Laureata presso la Facoltà di Storia della Columbia University, dovrebbe avere un livello più alto. Spero che possa comprendere. Non lasciamoci abbagliare da noi stessi e dall'ideologia. I fatti e la realtà sono univoci.