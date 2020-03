Share this with Close

Il 26 marzo si è concluso il Summit straordinario del G20 per la risposta al Covid-19.

Il G20 lancerà un piano economico da 5 trilioni di dollari per far fronte alle conseguenze negative che l'epidemia ha portato alla società, all'economia e alla finanza, e per sostenere le banche centrali nell’adottare misure per promuovere la stabilità finanziaria e migliorare la liquidità sui mercati.