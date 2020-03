Apprezzamento della comunità internazionale per l’importante discorso di Xi Jinping pronunciato al Summit straordinario del G20

Share this with Close

Giovedì 26 marzo sera, il presidente cinese Xi Jinping ha presenziato in videoconferenza da Beijing al Summit straordinario del G20 per la risposta al Covid-19 e ha pronunciato un importante discorso intitolato “lavorare insieme per combattere l’epidemia e risolvere congiuntamente le difficoltà”. Gli esponenti dei vari paesi ritengono che mentre l’epidemia di Covid-19si sta diffondendoa livello globale, l’importante discorso del presidente Xi abbia mostrato il senso di responsabilità con cui la Cina ha promosso la cooperazione internazionalenella lotta contro l’epidemia. Le parole del capo di Stato cinese hanno giocato un ruolo importante per consolidare la fiducia della comunità internazionale nei confronti della collaborazione tra i vari Paesi e per raccogliere le forze nella risposta all’epidemia.

Ren Minghui, vicedirettore generale dell'Oms, responsabile Area malattie trasmissibili e non trasmissibili, ha affermato che nel suo discorso il presidente Xi ha sottolineato che i Paesi sono chiamati a lavorare insieme per costituire una rete di prevenzione e controllo congiunto più rigorosa. Questo, secondo il capo di Stato cinese, rappresenta una delle priorità per la futura cooperazione tra i Paesi del mondo e la direzione in cui dovranno confluire i prossimi sforzi dell’Oms.

Stephen Perry, presidente del “48 Group Club” del Regno Unito, ha affermato che la Cina, con le proprie azioni, ha reso chiara l’importanza di costruire una comunità dal futuro condiviso dell’umanità. Perry ha aggiunto che la Cina non solo sta aiutando attivamente altri Paesi a combattere l'epidemia, ma ha anche espresso il suo impegno a continuare ad espandere le riforme e l'apertura, contribuendo alla stabilità dell'economia mondiale. Tale atteggiamento cooperativo e aperto rappresenta anche la strada che gli altri Paesi dovrebbero imboccare per rispondere alle future sfide per l’umanità.