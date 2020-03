Perché proprio ora un “summit speciale” dei leader del G20?

Share this with Close

Il 26 marzo si terrà il summit speciale dei leader del G20 nel corso del quale si discuterà di Covid-19 e a cui prenderà parte il capo di Stato cinese Xi Jinping. Il summit, che per la prima volta si terrà in videoconferenza, è stato organizzato dall’Arabia Saudita, presidente di turno del G20.



Secondo alcuni analisti, in questo momento difficile a fronte della diffusione dell’epidemia di Covid-19 in diversi Paesi del mondo, la cosa più urgente è rafforzare la cooperazione e il coordinamento. Questo vertice speciale incentrato sul tema dell’infezione da nuovo coronavirus sarà dunque di grande importanza e contribuirà a consolidare gli sforzi della comunità internazionale per contrastare l'epidemia, rafforzare la collaborazione in materia di profilassi e risposta al contagio, e stabilizzare l'economia mondiale.