Covid-19, positivo il presidente della Harvard University

Il 24 marzo il presidente della Harvard University Lawrence S.Bacow ha annunciato in una dichiarazione indirizzata alla comunità di Harvard che a lui e a sua moglie è stato diagnosticato il Covid-19.

Il presidente ha affermato di non essere certo di come sia avvenuto il contagio per lui e sua moglie, ma ha indicato di essere entrato in contatto con poche persone nell’ultimo periodo e che entrambi hanno lavorato da casa a partitre dal 14 marzo.