G20: videoconferenza per discutere l'impatto di Covid-19 sull'economia globale

Lunedì il 23 marzo, i ministri delle Finanze e i capi delle Banche centrali del G20 hanno svolto una videoconferenza, in cui hanno discusso dell'impatto dell’epidemia di Covid-19 sull'economia globale e concordato di coordinare le azioni per affrontare congiuntamente le sfide globali apportate dall’epidemia. La conferenza è stata presieduta dall'Arabia Saudita, Paese presidente del G20. Il ministro delle finanze saudita Mohammed Al-Jadaan ha affermato che l’epidemia di Covid-19 sta avendo un grave impatto sull'economia globale, per la quale ha gravemente peggiorato le prospettive, e che il G20 deve rafforzare la cooperazione e intraprendere azioni decise e coordinate per fornire sostegno alle persone e alle imprese colpite, mantenere la stabilità del mercato economico e finanziario globale, e ripristinare la fiducia, inmodo da prevenire un impatto economico negativo e a lungo termine apportato dall'epidemia. I funzionari della riunione hanno convenuto di monitorare attentamente gli sviluppi dell’epidemia di Covid-19 e il suo impatto sul mercato e sull'economia, e concordato di sviluppare un piano d'azione congiunto del G20 per rispondere all'epidemia. Hanno inoltre stabilito di tenere in futuro periodiche videoconferenze per portare avanti le discussioni e adottare le misure necessarie per affrontare questa sfida globale.