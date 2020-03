OMS: l’espansione dell’epidemia di COVID-19 sta accelerando

Share this with Close

Lunedì 23 marzo durante una conferenza stampa, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che i casi di polmonite da nuovo coronavirus in tutto il mondo sono già oltre 300 mila e il virus si è diffuso in quasi tutti i paesi del mondo. Ha affermato:

“La pandemia sta accelerando. Da quando c’era un solo caso a quando si è arrivati a 100.000 casi sono trascorsi 67 giorni, da 100.000 casi si è arrivati a 200.000 casi in 11 giorni, e da 200.000 casi si è arrivati a 300.000 casi in solo 4 giorni.”

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato di sperare che il G20, che rappresenta l'80% del PIL mondiale, possa risolvere questo problema tramite la cooperazione.