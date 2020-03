Josep Borrell Fontelles: ‘cooperazione unico modo per fermare la diffusione del Covid-19’

Share this with Close

Il 23 marzo si è tenuto un nuovo ciclo di riunioni in videoconferenza dei ministri degli Esteri dell’Ue. Josep Borrell Fontelles, alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza si è nuovamente opposto all'argomento del cosiddetto "virus cinese", sottolineando che tutti i Paesi sono chiamati a rafforzare la cooperazione e ad affrontare congiuntamente le sfide portate dall'epidemia.

L’epidemia di Covid-19 è stata il principale argomento in discussione. Durante la conferenza stampa tenuta a margine degli incontri, l’alto rappresentante Josep Borrell Fontelles ha affermato che il mondo si trova in un momento critico e che l’epidemia di Covid-19 sta provocando una crisi globale senza precedenti. Borrell ha sottolineato che il rafforzamento della cooperazione globale è l'unico modo per rispondere a questa crisi.