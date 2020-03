Il Giappone aspetta di tenere i Giochi Olimpici di Tokyo come da previsto

Share this with Close

Il 18 marzo, Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha tenuto una conferenza telefonica con i rappresentanti degli atleti, in cui ha nuovamente sottolineato che è ancora troppo presto per prendere una decisione finale sui Giochi Olimpici di Tokyo. Il Comitato Olimpico Internazionale ha emesso un comunicato il 17 scorso, confermando che i Giochi Olimpici 2020 di Tokyo si terranno come previsto.

Attualmente, il Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo sta portando avanti passo dopo passo i preparativi per i Giochi Olimpici. Per quest’edizione delle Olimpiadi sono stati completati otto nuovi stadi o palazzetti sportivi permanenti.