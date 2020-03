Stati Uniti incontrano critiche per spese ancora dovute all'Oms

Share this with Close

Dal sitoweb ufficiale dell'Organizzazione mondiale della Sanità emerge che fino al 29 febbraio risulta che gli Stati Uniti dovevano ancora versare il 70% della quota dovuta all'Oms per il 2019. La Casa Bianca avrebbe inoltre dovuto versare prima del primo gennaio 2020 le quote 2020 per un totale di circa 120 milioni di dollari, ma non ha ancora versato un centesimo.

La rivista americana “Forbes” ha commentato che gli Stati Uniti non hanno esitato nelle spese militari, che in solo quest’anno hanno già raggiunto 738 miliardi di dollari. E’in evidente contrasto che il Paese abbia investito molto meno nel settore sanitario, il che inlcude gli investimenti nel Centro di prevenzione e controllo epidemici e l'assistenza finanziaria alle organizzazioni internazionali della sanità.