Italia: varata la manovra da 25 miliardi di Euro per fronteggiare l’emergenza

Fino alle 6 di sera del 16 marzo, ora locale, in Italia sono stati confermati in 24 ore 3233 nuovi casi di Covid-19, portando il totale dei casi confermati a 27980, con 2158 casi di morte e 2749 casi di guarigione.

Il pomeriggio del giorno 16, ora locale, il gabinetto italiano ha convocato la conferenza e varato la monovra economica da 25 miliardi di Euro per la risposta all’impatto causato dal Covid-19.

Il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha rilasciato un discorso dopo la conferenza del gabinetto, riferendo che questa manovra da sola non sarà in grado di far fronte all’emergenza e che in futuro verranno adottate anche altre misure.