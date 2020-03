OMS lancia appello: intensificare i test e le misure di quarantena per fronteggiare il Covid-19

Share this with Close

Lunedì 16 marzo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus,ha criticato alcuni paesi per non aver fatto abbastanza perindividuaree isolare le personeaffette da Covid-19, chiedendo a tutti i paesi di fare del loro meglio per testare ogni caso sospetto.

Tedrosha affermato che l'OMS raccomanda di isolare anche ipazienti che presentano sintomilievi in strutture mediche per prevenire la diffusione del virus e fornire cure adeguate ai pazienti.Ipaesi con risorse mediche limitate,potranno utilizzaregli stadie i palazzetti sportivicome ospedali temporanei per la cura dei casidilieve entità.