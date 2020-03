Cina: pubblicato il “Rapporto 2019 sulle violazioni USA di diritti umani”

Venerdì 13 marzo, l’ufficio stampa del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato il “Rapporto 2019 sulle violazioni USA dei diritti umani”. Il rapporto prende in considerazione sette aspetti: i diritti civili e politici sono soltanto apparenti, i diritti economici e sociali di base non sono garantiti, le minoranze sono vittime di bullismo ed esclusioni, le donne affrontano gravi discriminazioni e violenze, i gruppi vulnerabili si trovano in difficoltà, gli immigrati sono trattati in modo disumano e i diritti umani di altri paesi sono violati senza considerazione. Ciò rivela il fatto che da una parte, nel definirsi un cosiddetto "modello dei diritti umani", gli Stati Uniti stanno ingannando se stessi e gli altri, e dall’altro stanno giocando senza scrupoli con il doppio standard in materia di diritti umani, usandoli come uno strumento per salvaguardare la propria egemonia.