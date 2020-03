Rossiyskaya Gazeta: Xi Jinping rilascia in un momento cruciale l’ordine per la vittoria definitiva nella battaglia contro l’epidemia

Share this with Close

L’11 marzo nella rubrica SinoRusFocus del sito del giornale russo Rossiyskaya Gazeta è stato pubblicato un commento intitolato “Xi Jinping rilascia in un momento cruciale l’ordine per la vittoria definitiva della battaglia contro l’epidemia”, nel quale si legge che il 10 marzo, in un momento cruciale della lotta cinese contro l’epidemia di Covid-19, il capo di Stato cinese Xi Jinping si è recato appositamente a Wuhan, nella provincia dello Hubei, per ispezionare i lavori di prevenzione e controllo dell’epidemia.

Secondo il commentatore di SinoRusFocus la visita a Wuhan di Xi Jinping ha trasmesso al mondo esterno 4 segnali sull’imminente vittoria cinese contro l’epidemia.

Primo, in tutta la Cina, Wuhan inclusa, l’epidemia è generalmente sotto controllo e i nuovi casi accertati stanno gradualmente diminuendo; secondo, la visita a Wuhan di Xi Jinping ha dimostrato l’importanza di impegnarsi sia nella lotta e prevenzione dell’epidemia sia nella ripresa delle attività lavorative e produttive; terzo, la battaglia contro l’epidemia ha conquistato risultati così enormi e fruttuosi proprio grazie alla guida e alle disposizioni date di persona dal presidente Xi Jinping; quarto, il viaggio a Wuhan di Xi Jinping ha testimoniato la cura che il leader cinese ha per l’umanità.