Matteo Dall'Osso: ‘restrizioni agli spostamenti estese a tutta Italia unica misura per contenere l’epidemia’

La sera del 9 marzo, il premier italiano Giuseppe Conte ha annunciato che per il contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, a partire dal 10 marzoil governo estenderà a tutta Italia le misure varate in precedenza per la Lombardia e per 14 province. Sarà possibile muoversi solo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per motivi di salute.



Nel corso di un’intervista concessa al corrispondente di China Media Group, ildeputato Matteo Dall'Osso ha affermato che i provvedimenti adottati dal governo italiano con le restrizioni agli spostamenti - annunciati il 9 marzo - sono efficaci e che avrebbero dovuto essere attuati prima. Secondo Dall’Osso l'Italia dovrebbe rispondere unita all’epidemia anche se non sarà facile realizzare questi restrizioni.

Il parlamentare italiano ha aggiunto che la Cina ha fatto molto bene con l’adozione di misure restrittive e preventive nelle aree colpite di più dal coronavirus, e che l’Italia dovrebbe trarre insegnamento da questa esperienza. Dall'Osso ha affermato che esiste già una cooperazione tra Italia e Cina sull’attuale situazione epidemica e che gli scambi di esperienze tra le due parti saranno in futuro sempre più frequenti. A tutt’oggi la Cina ha ottenuto buoni risultati nel contenimento dell’epidemia e il deputato italiano ha auspicato che, con l'attuazione di tali restrizioni, anche l’Italia riuscirà a controllare la diffusione del virus.