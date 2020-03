Uniti contro il Covid-19, arrivati in Italia gli occhiali protettivi donati da Wenzhou

Share this with Close

Domenica 8 marzo la comunità di Wenzhou a Torino ha donato all’Unità di Crisi della Regione Piemonte 2.600 paia di occhiali protettivi PVC13 da utilizzare nella battaglia contro l’epidemia di Covid-19.

Questa donazione è stata programmata dalla ONG “Blazing Youth Comunity” di Wenzhou e dall’Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese di Torino. Gli occhiali protettivi, corrispondenti allo standard EN166, sono stati donati dall'Associazione degli ottici di Wenzhou.

Wenzhou per l’Italia, donazioni col cuore

13 scatole piene di occhiali protettivi prima di essere caricate sull’aereo.

Volontari cinesi a Torino consegnano gli occhiali protettivi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte.





Di recente, numerosi cinesi d’oltremare e cittadini di origine cinese che vivono in altre regioni dell’Italia hanno fondato squadre di emergenza per aiutare gli italiani a combattere l’epidemia. Il 6 marzo la Chiesa Cristiana Evangelica Cinese di Pompei e la “Blazing Youth Community” hanno distribuito gratuitamente mascherine agli abitanti di Napoli, riscuotendo grande apprezzamento tra i napoletani. Nada Di Debba ha scritto su YouTube: “Questo è un atto di rispetto. Bel segno. Grazie a nome di tutti gli italiani”. Hanno anche donato all’Ospedale S.Stefano di Prato 300 indumenti protettivi e 900 indumenti e 500 guanti protettivi all’Assessorato alla Sanità-Unità di crisi della Regione Lombardia.

Dopo aver distribuito gratuitamente mascherine, la comunità dei cinesi in Italia è stata lodata da molti italiani.

Inoltre, 5000 reagenti per la rilevazione rapida del COVID-19 con la marcatura CE, prodotti e donati dalla società VivaDiagTM di Hangzhou, arriveranno in Italia intorno al 10 marzo. Saranno utilizzati per lo screening preliminare dell’infezione da coronavirus.

5.000 reagenti per la rilevazione rapida del COVID-19 vengono inviati in Italia