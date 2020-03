Molti Paesi fanno tesoro dell’esperienza maturata dalla Cina nella lotta al coronavirus

Share this with Close

Attualmente, Paesi come l’Italia, la Corea del Sud e l’Iran stanno adottando diverse misure volte a controllare la diffusione dell'epidemia, come ad esempio l’isolamento dei focolai e la sospensione delle lezioni scolastiche e delle attività che comportano assembramenti di persone. Misure che si sono dimostrate efficaci in Cina.

Alle prime ore dell’8 marzo, il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha firmato un decreto mediante il quale vengono limitate le possibilità di movimento nell'intera Lombardia e in 14 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche.

Bruce Aylward,capo straniero del gruppo di esperti dell'OMSche ha visitato la Cina e alto consigliere del direttore generale dell’OMS, ha recentemente sottolineato che le misure cinesi di prevenzione e controllo dell’epidemia hanno fissato uno standard per il mondo. Grazie alle esperienze maturate dalla Cina, gli altri Paesi non hanno bisogno di "ricominciare da zero".