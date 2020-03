Coronavirus: task-force dei ministri della Salute dei Paesi dell’Ue riunita a Bruxelles

Share this with Close

Venerdì 6 marzo i ministri della Salute dei 27 Paesi membri dell’Ue si sono riuniti a Bruxelles per discutere le misure per gestire la diffusione in Europa del coronavirus.

Durante il Consiglio straordinario dei ministri della Salute dell'Ue, si è fissato un nuovo obiettivo di rallentare e contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Tuttavia, il vertice ha causato tensioni tra gli Stati membri a causa della carenza di farmaci e attrezzature mediche.

La commissaria europea per la Salute e la Sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha dichiarato di aver stanziato ulteriori 37,5 milioni di euro, oltre ai 10 milioni di euro già stanziati a gennaio, per finanziare le ricerche per lo sviluppo di un vaccino e trattamenti efficaci contro il Covid-19.