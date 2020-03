Share this with Close

A tre giorni dalla firma dell’accordo di pace di Doha, Qatar, tra il governo degli Stati Uniti e i talebani afgani, il 4 marzo le forze armate statunitensi in Afghanistan hanno attaccato i militanti talebani nella provincia di Helmand, nel sud dell'Afghanistan, in rappresaglia per i frequenti attacchi alle forze di sicurezza afgane dopo la firma dell'accordo.