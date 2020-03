Cina: Internet pone nuove sfide alla protezione dei diritti dei bambini

Share this with Close

Il 3 marzo, ora locale, la 43esima sessione del Consiglio dei diritti umani dell’Onu ha tenuto un dialogo interattivo con il relatore speciale sulla tratta dei bambini. Durante l’evento, Liu Hua, rappresentante speciale del ministero degli Affari esteri cinese per i diritti umani, ha affermato che tutti i Paesi devono adottare le misure necessarie per punire severamente tutti i tipi di atti illegali e criminali che utilizzano Internet per violare i diritti e gli interessi dei minori.

Liu Hua ha affermato che negli ultimi anni il governo cinese ha realizzato progressi positivi nella lotta contro la tratta di bambini. Il governo cinese ha formulato e attuato il Programma d’azione contro la tratta di esseri umani 2013-2020, ed è disposto a continuare a collaborare con le agenzie dell’Onu e i governi di vari Paesi per combattere la tratta di minori e proteggere efficacemente i loro diritti.