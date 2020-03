Uzbekistan, il presidente Mirziyoyev incontra Yang Jiechi

Share this with Close

Lunedì 2 marzo a Tashkent, il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev ha avuto un incontro con Yang Jiechi, membro dell'ufficio politico del comitato centrale del PCC e direttore dell'ufficio del comitato degli affari esteri centrale del PCC.

Nel corso del colloquio Yang Jiechi ha affermato che negli ultimi anni le relazioni tra Cina e Uzbekistan si sono sviluppate rapidamente e che il capo di Stato cinese Xi Jinping e il presidente Shavkat Mirziyoyev hanno avuto incontri per tre anni consecutivi, consentendo alle relazioni bilaterali mantenersi su un alto livello. Yang Jiechi ha aggiunto che La Cina intende, insieme alla parte uzbeka, intensificare contatti di alto livello per coordinare e pianificare gli obiettivi di sviluppo delle relazioni bilaterali nella nuova situazione, creare nuovi punti di incontro per la crescita nel quadro dell'iniziativa "Belt and Road" per raggiungere sviluppo e prosperità comuni.

Yang Jiechi ha espresso parole di ringraziamento nei confronti dell’Uzbekistan per l’assistenza fornita alla Cina nel corso dell’epidemia da nuovo coronavirus e ha ricordato che, grazie alla guida del presidente Xi Jinping, l'intero popolo cinese si è unito per combattere l'epidemia e che la situazione relativa a prevenzione e controllo del virus sta migliorando. La Cina continuerà a svolgere attivamente la cooperazione bilaterale e multilaterale nella lotta contro la diffusione del covid-19 e offrire un nuovo contributo al mantenimento della sicurezza e della sanità pubblica regionale e globale.

Shavkat Mirziyoyev ha ribadito il sostegno dell’Uzbekistan alla Cina nella lotta contro l'epidemia ed ha affermato che sotto la guida del presidente Xi Jinping, la grande Cina e il popolo cinese vinceranno certamente questa lotta contro l'epidemia. L'Uzbekistan aderisce fermamente alla politica di una sola Cina e continuerà a rafforzare la connessione della propria strategia di sviluppo con l'iniziativa "Belt and Road", innalzando il livello della cooperazione con la Cina in diversi settoriepromuovendo il rafforzamento delle relazioni bilaterali.