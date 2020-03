Italia, firmato nuovo decreto sulla prevenzione dell’epidemia

Share this with Close

Domenica primo marzosera, il premier italiano Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decretosullaprevenzione eilcontrollosull’epidemia, che prevedelacontinuasospensione di raduni,eventisportivie altreattivitàin Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e altre due province gravemente colpite. Le scuole rimarranno chiuse fino all’8 marzo;iteatri e le discoteche continuano ad essere chiusi;saranno riaperti musei, alcuni bar e ristoranti che possonofornire servizio da tavola;saranno sospese le vacanze ditutto il personale medico.

Fino alle 22 del primo marzo, ora locale, i casi confermati diCovid-19 in Italia sonocomplessivamente1.694, tra cui 41 decessi e 83 guariti. Il rapido aumento del numero di infezioni hamesso sotto forte pressionele risorse medichedel paese.In Lombardia einPiemonte sono già statiannunciati pianiper ilreclutamento dioperatori sanitari in pensione per rispondere all’esplosione dell’epidemia. A Milano, un ex ospedale militare saràrinnovatoper accogliere i pazientiche presentano sintomi lievi,così darispondere alla mancanza di letti in ospedale.