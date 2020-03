Arriva a Torino il primo lotto di materiale per la prevenzione epidemica donato dalla comunità cinese di Wenzhou

Share this with Close

Il 28 febbraio, ora italiana, il primo lotto di materiali donati dalla comunità cinese di Wenzhou in Italia per combattere ilCovid-19 è arrivato al Centro di prevenzione epidemica d’emergenza del Piemonte. L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi ha espresso ringraziamenti per i contributi dati dalla comunità cinese di Wenzhou.

Il numero dei casi di contagio da Covid-19in Italia ha continuato ad aumentarenegli ultimi giorni,e molte aree sono entrate in stato di emergenza per carenza diforniture protettive. Il 28 febbraio, il primo lotto di 24 scatoloni di materialeprotettivo(660 paia di occhiali, 6000 paia di guanti medici monouso, 30 camici chirurgici monouso, 1000 mascherine3M, 1000 mascherineFFP2) e altri elementi essenziali per la prevenzione epidemica,e 1.000 mascherineFFP2 donate personalmente dallasignora Ludi Wenzhousono state trasportatea Torino, dove sono state consegnate dall'Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese ANGI al centro emergenze per la prevenzenzione epidemica dellaRegione Piemonte.