Cina e Pakistan, sforzi comuni per gestire il problema delle locuste

Il 27 febbraio il gruppo di lavoro cinese sul controllo della piaga delle locuste ha tenuto una conferenza stampa a Karachi, illustrando i risultati di un’indagine sulla situazione dell’invasione delle cavallette in Pakistan e proponendo una combinazione dell’attuazione progressiva delle misure volte alla prevenzione con le operazioni di controllo a lungo termine per far fronte al problema.

Wang Fengle, leader del gruppo di lavoro cinese e capo esperto del Centro nazionale cinese di servizi per la diffusione della tecnologia agricola, ha dichiarato durante la conferenza stampa che dopo lo scoppio della piaga delle locuste in Pakistan, il governo cinese ha immediatamente inviato un gruppo di lavoro per effettuare un sopralluogo nel Paese su richiesta di Karachi, intavolando una discussione sulle contromisure di emergenza e sul programma di assistenza per il controllo dell’invasione delle locuste, in modo da aiutare il Pakistan a stabilire un meccanismo di controlloe contrastosostenibile.