Mwangi Wajira: ‘epidemia non influenzerà la posizione economica della Cina’

In un'intervista ai giornalisti di China Media Group, Mwangi Wajira, ex economista della Banca mondiale e studioso keniota ha definito “esemplare” la risposta della Cina all’epidemia di polmonite da nuovo coronavirus. Per quanto riguarda le conseguenze della diffusione del virus sull'economia, Wajira ritiene che saranno a breve termine; la Cina sta gradualmente riprendendo la produzione e l'epidemia non danneggerà i rapporti economici tra Beijing e il resto del mondo.