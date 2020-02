OMS: ‘non credere alle dicerie, cogliere l’opportunità per fermare la diffusione del virus’

Share this with Close

Il 20 febbraio, a Ginevra, l’Organizzazione mondiale della sanità ha tenuto una conferenza stampa per presentare gli ultimi aggiornamenti della situazione dell’epidemia di polmonite da nuovo coronavirus. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’OMS ha sottolineato l’importanza di non diffondere informazioni infondate sull’epidemia e che il gruppo di esperti internazionali sta conducendo un lavoro sul campo in Cina, impegnandosi insieme ai colleghi cinesi per studiare metodi efficaci per fermare la diffusione del virus.