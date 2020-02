Dichiarazione congiunta degli studiosi al “Lancet” per sostenere lo lotta cinese contro l’epidemia

Share this with Close

Il “Lancet”, una delle più importanti riviste sulla medicina generale del mondo, ha pubblicato mercoledì 19 febbraio un comunicato a sostegno degli scienziati, dei professionisti della sanità pubblica e dei medici cinesi impegnati nella lotta contro l’epidemia di Covid-19.



Nel comunicato si legge che gli scienziati e i professionisti cinesi, in particolare, hanno "lavorato diligentemente ed efficacemente per identificare rapidamente l'agente patogeno che ha portato all’insorgere dell’epidemia, hanno messo in atto misure significative per ridurne l'impatto e hanno condiviso i loro risultati in modo trasparente con il mondo sanitario globale. I loro sforzi sono notevoli.

L’articolo è stato pubblicato congiuntamente da 27 virologi ed epidemiologi di istituti di ricerca di fama mondiale di Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Australia, Paesi Bassi, Spagna, Malesia e Hong Kong.