Covid-19, il Bangladesh dona alla Cina materiale sanitario

Nel pomeriggio di martedì 18 febbraio, si è tenuta a Dacca, in Bangladesh, la cerimonia di donazione di materiale sanitario da parte del governo bangladese alla Cina. Durante la cerimonia, il ministro della Salute del Bangladesh, Zahid Maleque, ha dichiarato che il primo ministro bangladese, Sheikh Hasina, ha incaricato il ministero della Salute di donare forniture mediche alla Cina e rendere così omaggio al personale medico cinese impegnato nella lotta contro il Covid-19. Il Bangladesh sta da sempre insieme al governo e al popolo della Cina.

La donazione comprende un milione di guanti per uso medico, 5 milioni di mascherine, 150 mila copricapi per uso medico, 100 mila disinfettanti usa e getta, 50 mila copriscarpe e 8 mila soprabiti per uso medico. Le forniture mediche saranno consegnate al governo cinese tramite l’Ambasciata della Repubblica Popolare in Bangladesh.