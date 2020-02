Hassan Rouhani: gli USA devono rinunciare all’unilateralismo

Share this with Close

Domenica 16 febbraio il presidente iraniano Hassan Rouhani ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha risposto ad alcune domande su questioni di interesse generale. Esprimendo la sua opinione sui candidati come prossimo presidente statunitense, Rouhani ha affermato che al di là di chi sarà il prossimo presidente degli USA, è importante che i leader della Casa Bianca cambino idea e scelgano percorsi che recano beneficio al popolo statunitense e a quello della regione. Gli USA devono abbandonare l’unilateralismo e l’idea di essere i leader del mondo, e prendere in considerazione i suggerimenti degli altri Paesi. In questo modo sarà possibile risolvere molti problemi globali.