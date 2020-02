FMI: coronavirus, misure adottate dal governo cinese adatte

Mercoledì 12 febbraio, a Washington la direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale Kristallina Gerorgieva, in un’intervista concessa al corrispondente del CMG, ha reso noto che le misure adottate dal governo cinese sono appropriate per prevenire e controllare l’epidemia di polmonite causata dal nuovo coronavirus, così come appropriate sono le misure economiche adottate per rispondere alla crisi sanitaria, sebbene al momento sia troppo presto per valutare quale sarà l’impatto economico dell’epidemia.

Gerorgieva ha sottolineato che le persone tendono a confrontare la nuova epidemia di polmonite virale con quella di SARS del 2003, ma le caratteristiche delle due malattie sono diverse e l’economia cinese, quella mondiale e l’integrazione economica mondiale sono cambiate in modo significativo in questi anni. Pertanto è necessario valutare con attenzione l’impatto economico di questa nuova epidemia.