Lunedì 10 febbraio, il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, capo di Stato e presidente della Commissione Militare Centrale cinese Xi Jinping si è recato di persona al fronte di prevenzione e di controllo dell’epidemia di polmonite causata dal nuovo coronavirus di Beijing e ha pronunciato un importante discorso. Secondo quanto riferito da diverse personalità all’estero l’azione del presidente cinese Xi Jinping riflette il suo profondo affetto per il popolo e costituisce una forte iniezione di fiducia per la vittoria finale nella lotta di prevenzione e di controllo dell'epidemia.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso fermo sostegno nei confronti delle misure adottate dalla Cina per rispondere alla diffusione del virus e ha valutato positivamente la visita d’ispezione e la guida del presidente Xi Jinping sul fronte della prevenzione e del controllo dell'epidemia.

Stephen Perry, presidente di “48 Group Club” del Regno Unito, ha affermato che il presidente Xi Jinping si è recato nel luogo che combatte in prima linea la lotta per la prevenzione e il controllo dell'epidemia. Questo, secondo Perry, riflette il suo affetto per il popolo e la determinazione a sconfiggere il virus. Stephen Perry ha concluso dicendo che al momento, tutti i cinesi si stanno impegnando nella lotta contro il coronavirus e che anche la comunità internazionale dovrebbe fare altrettanto.