Sostegno Onu-UA alla Cina nella lotta contro il coronavirus

Durante il 33esimo Vertice dell’Unione Africana (UA), attualmente in corso ad Addis Ababa, i leader delle Nazioni Unite e della stessa UA hanno espresso il loro sostegno alla Cina nella battaglia contro il nuovo coronavirus, ritenendo necessaria una prevenzione da dicerie infondate di carattere offensivo.

L’8 febbraio, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha affermato che la Cina si sta impegnando al massimo per controllare la diffusione dell’epidemia, cosa non facile, e che la comunità internazionale deve unirsi per affrontare insieme la situazione. Al contempo, ha ricordato che il mondo esterno non deve denigrare o attaccare gli sforzi cinesi.

Durante la conferenza dei leader dell’Unione Africana indetta il 9, il presidente dell’Unione, Moussa Faki Mahamat, ha osservato: “In questo momento, ci sentiamo come gli amici cinesi, come se stessimo combattendo contro il coronavirus, e siamo uniti con loro”.