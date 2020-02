Ministro della Salute turco: le misure di prevenzione e controllo della Cina contro l’epidemia sono rapide e trasparenti

Share this with Close

Venerdì 7 febbraio, durante un'intervista collettiva con i media cinesi, il ministro della Salute turco Fahrettin Koca ha elogiato il governo cinese per aver adottato misure rapide e trasparenti di fronte all’epidemia di polmonite causata dal nuovo coronavirus (02019-nCoV), il che ha permesso di evitare un'ulteriore diffusione dell’epidemia. La Cina ha collaborato attivamente con l'OMS condividendo informazioni sull’evoluzione dell’epidemia e l’esperienza acquisita nel trattamento in modo tempestivo, gettando delle solide basi per le ricerche sull’epidemia condotte dagli altri Paesi.