Tedros Adhanom ringrazia i cittadini di Wuhan per il loro impegno nel combattere l’epidemia

Il 6 febbraio durante una conferenza stampa a Ginevra il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom, ha ringraziato gli abitanti della città cinese di Wuhan per il loro impegno nel combattere l’epidemia di polmonite provocata da un nuovo tipo di coronavirus. Adhanom ha aggiunto che grazie allo spirito di solidarietà di tutti i cittadini, il virus sarà infine sconfitto.

Rispondendo alla domanda di un giornalista dell’agenzia Xinhua, Adhanom ha affermato che gli abitanti della città di Wuhan e della provincia dello Hubei si sono impegnati molto per contrastare la diffusione del virus: “Li ringrazio per la loro cooperazione e per tutto ciò che hanno fatto. Loro stanno tutelando non solo il loro Paese ma anche gli altri luoghi del mondo”.