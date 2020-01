World Food Programme:"Progressi enormi della Cina nell'eliminazione di fame e povertà"

Share this with Close

Secondo quanto affermato recentemente dal direttore esecutivo del World Food Programme, David Beasley, il mondo deve riconoscere gli enormi progressi compiuti dalla Cina per sradicare fame e povertà. Beasley ha detto che in futuro il Paese continuerà a svolgere un ruolo positivo a livello globale, anche nel quadro della cooperazione sud-sud.

Beasley ha definito la Cina come “Paese leader” nella cooperazione sud-sud e ha detto che in futuro continuerà a svolgere un ruolo attivo, condividendo esperienze e competenze in modo che più persone saranno in grado di beneficiare della sua esperienza e della sua saggezza.