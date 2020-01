Naypyidaw, colloquio tra Xi Jinping e Aung San Suu Kyi

Share this with Close

Il pomeriggio del 17 gennaio, al termine della cerimonia di benvenuto tenuta in onore di Xi Jinping presso il palazzo presidenziale di Naypyidaw organizzata dal presidente del Myanmar, U Win Myint, è giunta sul posto anche la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi per accogliere e salutare il presidente cinese.

Aung San Suu Kyi ha accolto calorosamente la visita di Stato del presidente Xi Jinping in Myanmar, affermando che la parte birmana ha atteso da molto questa visita. Il Myanmar è molto grato e apprezza l’energico sostegno di molti anni della Cina al Myanmar. Il Myanmar è disposto a costruire insieme alla Cina la comunità dal futuro condiviso dell’umanità. La consigliera di Stato si è detto convinta che la visita del presidente Xi Jinping promuoverà sicuramente un nuovo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Dal canto suo, Xi Jinping ha ringraziato il governo e il popolo del Myanmar per la calorosa accoglienza. Xi Jinping ha rilevato che si tratta della sua prima visita in Myanmar come capo di Stato, nonché la sua prima visita del 2020. Le due parti celebreranno e lanceranno insieme la serie di attività per il 70esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche Cina-Myanmar. La Cina sostiene fermamente il percorso di sviluppo scelto dal Myanmar, ed è disposta a consolidare e approfondire l’amicizia fraterna tra i due paesi e i loro popoli, conferendole sempre le più ricche connotazione, per costruire insieme la comunità dal futuro condiviso dell’umanità tra Cina e Myanmar.