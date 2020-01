Naypyidaw: Xi Jinping alla cerimonia di lancio della serie di attivita’ celebrative per il 70esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-birmane

Share this with Close

La sera del 17 gennaio, ora locale, il presidente cinese Xi Jinping ha presenziato alla cerimonia di lancio della serie di attivita’ celebrative per il 70esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche sino-birmane e per l’Anno del turismo e della cultura tra Cina e Myanmar presso il secondo centro conferenze internazionale di Naypyidaw. Hanno preso parte all’evento il presidente del Myanmar U Win Myint, la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e tutti i membri del gabinetto birmano. U Win Myint e Aung San Suu Kyi hanno pronunciato rispettivamente un discorso.

U Win Myint ha affermato che gli scambi d’amicizia tra Myanmar e Cina vantano una lunga storia. Negli ultimi 70 anni sin dall’allacciamento delle relazioni diplomatiche, i leader dei due paesi hanno intensificato gli scambi d’amicizia. La visita di Stato in Myanmar del presidente Xi in occasione del 70esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche, dimostra non solo la profonda amicizia tra i due paesi e i due popoli, ma renderà anche il 2020 una nuova importante pietra miliare nella storia delle relazioni bilaterali.

Aung San Suu Kyi ha rilevato che la partecipazione congiunta dei leader di Myanmar e Cina alla cerimonia di lancio delle serie di attività celebrative per il 70esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Myanmar e Cina costituisce un momento propizio. La parte del Myanmar parteciperà attivamente all’iniziativa “Belt and Road”, e spera che la costruzione del corridoio economico Myanmar-Cina possa portare a più risultati fruttuosi.

Nel suo messaggio augurale, Xi Jinping si e’ detto lieto di poter presenziare alla cerimonia di lancio della serie di attivita’ celebrative per il 70esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche sino-birmane e per l’Anno del turismo e della cultura tra Cina e Myanmar. Il presidente cinese ha sottolineato che per promuovere le relazioni Cina-Myanmar nella nuova era, bisogna restare fedeli al passato ed essere onesti e innovativi. Il presidente cinese e il suo omologo birmano sono d’accordo all’unanimità di costruire insieme la comunità dal futuro condiviso Cina-Myanmar. Le due parti devono seguire questo percorso e dare priorità agli interessi fondamentali dei due popoli per consolidare la fiducia reciproca politica e ampliare la cooperazione pragmatica, così da rendere i due popoli buoni vicini, amici, fratelli e partner.